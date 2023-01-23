『リファ ReFa 美顔ローラー レディース RF-RT2320C-DB RHYTHM リファリズム ブラックウッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 15時 58分に出品され03月28日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（約）H165×W88×D53mm、重さ(約)152ｇ
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落札価格8441円
441 入札履歴
終了
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