『AHIER Hair Razor Pen， Hair Tattoo Trim Styling Face Eyebrow Shap 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 15時 35分に出品され03月27日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名: AHIER Hair Razor Pen， Hair Tattoo Trim Styling Face Eyebrow Shaping Device， Engraved Pen with 20 Blades， DIY Hair Styling Eyebrows Beards Razor Tool (pen with blade)

ブランド: AHIER

商品サイズ: 27 Piece Set

高さ: 22cm

横幅: 16cm

奥行: 4cm

重量: 109g

商品番号:

素材: Stainless Steel