『AHIER Hair Razor Pen， Hair Tattoo Trim Styling Face Eyebrow Shap 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 15時 35分に出品され03月27日 15時 35分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: AHIER Hair Razor Pen， Hair Tattoo Trim Styling Face Eyebrow Shaping Device， Engraved Pen with 20 Blades， DIY Hair Styling Eyebrows Beards Razor Tool (pen with blade)
ブランド: AHIER
商品サイズ: 27 Piece Set
高さ: 22cm
横幅: 16cm
奥行: 4cm
重量: 109g
商品番号:
素材: Stainless Steel
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落札価格8441円
538 入札履歴
終了
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