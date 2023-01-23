『PROMARK プロマーク ティンパニマレット JH3 国内正規品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 19時 29分に出品され04月23日 19時 29分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PROMARK プロマーク ティンパニマレット JH3 国内正規品



【商品説明】

・Articulation: Hard

・Diameter: 0.545 in / 13.84mm

・Handle Material: Oak

・Length: 15-1/8 in / 38.4175 cm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。