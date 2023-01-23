『オリーブ デ オリーブ スクール りりかコラボ スクエア型スクールリュック 2K30022 ガールズ 09黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 20時 33分に出品され04月28日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オリーブ デ オリーブ スクール りりかコラボ スクエア型スクールリュック 2K30022 ガールズ 09黒



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 45.10 cm

奥行 : 50.50 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。