『オリーブ デ オリーブ スクール りりかコラボ スクエア型スクールリュック 2K30022 ガールズ 09黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 20時 33分に出品され04月28日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オリーブ デ オリーブ スクール りりかコラボ スクエア型スクールリュック 2K30022 ガールズ 09黒
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 45.10 cm
奥行 : 50.50 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8441円
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終了
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