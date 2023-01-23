『ミニター ダイヤモンドカッティングディスク 電着φ22 1個 MC1126【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 22時 11分に出品され04月04日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミニター ダイヤモンドカッティングディスク 電着φ22 1個 MC1126
【商品説明】
・シャンク:φ2.34
・ダイヤモンドカッティングディスク 電着φ22
・入数:1個
・寸法:22X0.35
・粒度:#140
・適合機器類:ボール盤・電気ドリル、スピンドル・自動機ロボット
・適合素材:セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
CMR-X00R5FDP50
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 3.00 cm
奥行 : 6.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8441円
553 入札履歴
終了
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