『ミニター ダイヤモンドカッティングディスク 電着φ22 1個 MC1126【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 22時 11分に出品され04月04日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミニター ダイヤモンドカッティングディスク 電着φ22 1個 MC1126



【商品説明】

・シャンク:φ2.34

・ダイヤモンドカッティングディスク 電着φ22

・入数:1個

・寸法:22X0.35

・粒度:#140

・適合機器類:ボール盤・電気ドリル、スピンドル・自動機ロボット

・適合素材:セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット

CMR-X00R5FDP50

【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 3.00 cm

奥行 : 6.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。