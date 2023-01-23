『緑十字 道路標識（構内用） 制限速度１５キロ 道路３２３−１５Ｋ（ＡＬ） ６００ｍｍΦ 反射タイプ アルミ製 133672【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 08時 05分に出品され03月31日 08時 05分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【仕様】

表示内容：制限速度１５キロ

取付仕様：平リブタイプ（金具・ボルト別売）

縦(mm)：600

横(mm)：600

厚さ(mm)：1.2



普通山型

平リブタイプ

反射タイプ



【型番】133672

【商品コード】1481330

※お問い合わせの際はこちらの商品コードをお伝えください