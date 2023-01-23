『緑十字 道路標識（構内用） 制限速度１５キロ 道路３２３−１５Ｋ（ＡＬ） ６００ｍｍΦ 反射タイプ アルミ製 133672【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 08時 05分に出品され03月31日 08時 05分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様】
表示内容：制限速度１５キロ
取付仕様：平リブタイプ（金具・ボルト別売）
縦(mm)：600
横(mm)：600
厚さ(mm)：1.2
普通山型
平リブタイプ
反射タイプ
【型番】133672
【商品コード】1481330
※お問い合わせの際はこちらの商品コードをお伝えください
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落札価格8441円
624 入札履歴
終了
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