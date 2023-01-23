『ウルフアンドグリズリー(Wolf & Grizzly) ファイヤーセーフ 20330002000000【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 10時 05分に出品され03月23日 10時 05分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウルフアンドグリズリー(Wolf & Grizzly) ファイヤーセーフ 20330002000000



【商品説明】

・サイズ:W28.6cm×H27.8cm×D5cm

・付属品:ジッパー式収納ケース

・収納時サイズ:W29.2cm×H10.5cm×D2cm

・素材:ステンレススチール

・重量:910



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