『「5個」 フジカラーレンズ付フィルム 写ルンです スタンダードタイプ シンプルエース 27枚撮り 初期モデルデザイン LF S-ACE SP F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 02時 31分に出品され03月08日 02時 31分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在129件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 人気の高い『写ルンです初期モデルデザイン』をベースに、レトロ感と高級感のあるデザインにリニューアル 27枚撮り 気軽に使えるスタンダードタイプ お求め安い価格でより気軽に写真を楽しめます 見やすいビッグファインダー 握りやすいグリップ フィルム:35mm ネガ