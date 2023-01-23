『ノレブ 1/43ダイキャスト プジョー 308 GT 2018 アルテンスグレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 20時 39分に出品され05月01日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ノレブ 1/43ダイキャスト プジョー 308 GT 2018 アルテンスグレー
【商品説明】
・スケール ： 1/43
・ダイキャスト製
・完成品
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 4.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8441円
780 入札履歴
終了
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