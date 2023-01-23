『ノレブ 1/43ダイキャスト プジョー 308 GT 2018 アルテンスグレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 20時 39分に出品され05月01日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,441円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ノレブ 1/43ダイキャスト プジョー 308 GT 2018 アルテンスグレー



【商品説明】

・スケール ： 1/43

・ダイキャスト製

・完成品



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 4.00 cm

奥行 : 10.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。