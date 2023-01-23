テオティワカン：シティオブゴッズ 日本語版 / NSKN Games ・テンデイズゲームズ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

テオティワカン：シティオブゴッズ 日本語版 / NSKN Games ・テンデイズゲームズ



【商品説明】

・「ツォルキン：マヤ神聖歴」の作者の一人、タスチーニによる「ツォルキン三部作」の二作目となるタイトルが登場。

・もっとも効果的にアクションを積み重ね、より得点を獲得するプレイヤーは誰でしょうか？ 本格的ストラテジーゲームです。

・プレイヤーは、労働者を率いて、テオティワカンの偉大な太陽のピラミッド建造を通じ、より得点を獲得することを目指します。

・プレイ人数：1人～4人 プレイ時間：90分～120分 対象年齢：14歳～



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 2.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。