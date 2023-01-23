『テオティワカン：シティオブゴッズ 日本語版 / NSKN Games ・テンデイズゲームズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 18時 25分に出品され04月03日 18時 25分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在323件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テオティワカン：シティオブゴッズ 日本語版 / NSKN Games ・テンデイズゲームズ
【商品説明】
・「ツォルキン：マヤ神聖歴」の作者の一人、タスチーニによる「ツォルキン三部作」の二作目となるタイトルが登場。
・もっとも効果的にアクションを積み重ね、より得点を獲得するプレイヤーは誰でしょうか？ 本格的ストラテジーゲームです。
・プレイヤーは、労働者を率いて、テオティワカンの偉大な太陽のピラミッド建造を通じ、より得点を獲得することを目指します。
・プレイ人数：1人～4人 プレイ時間：90分～120分 対象年齢：14歳～
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 29.60 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 2.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8440円
323 入札履歴
終了
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