『パウンド ザ ボール【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 22時 27分に出品され03月06日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パウンド ザ ボール



【商品説明】

・安全基準 :STマーク

・対象年齢 : 3歳から

・対象性別 :男女共用



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 24.60 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。