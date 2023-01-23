『パウンド ザ ボール【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 22時 27分に出品され03月06日 22時 27分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パウンド ザ ボール
【商品説明】
・安全基準 :STマーク
・対象年齢 : 3歳から
・対象性別 :男女共用
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 24.60 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 1.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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974 入札履歴
終了
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