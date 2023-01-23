『オーディオ機器 トモカ 12T-RCA バランス(キャノンオス)⇔アンバランス(ＲＣＡ)変換 トランス内蔵 日本製【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 06時 01分に出品され04月25日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トモカ 12T-RCA バランス(キャノンオス)⇔アンバランス(ＲＣＡ)変換 トランス内蔵 日本製
TOMOCA
【商品説明】
・Dimensions and Weight: Outer Diameter 0.9 inches (23 mm) Length 2.8 inches (70 g)
・Impedance: Unbalanced Side 10KΩ (RCA) Balance Side 600Ω (XLR)
・Input Level: -60dB-0dB
・Input and output terminal: RCA jack to Canon male (3-12C)
・Sturdy body and sturdy Made in Japan with a luxurious nickel plated pearly f
【サイズ】
高さ : 1.20 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 8.00 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8440円
697 入札履歴
終了
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