『リジッド コンタクトスイングカッター 150ーS 31627【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 21分に出品され03月14日 19時 21分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リジッド コンタクトスイングカッター 150ーS 31627



【商品説明】

・切断能力インチ(ミリ):1/8~1 1/8(3~28)全長(mm):130最大肉厚(mm):2.5質量(g):440

・標準替刃:33190



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 9.91 cm

奥行 : 19.81 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。