『リジッド コンタクトスイングカッター 150ーS 31627【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 21分に出品され03月14日 19時 21分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リジッド コンタクトスイングカッター 150ーS 31627
【商品説明】
・切断能力インチ(ミリ):1/8~1 1/8(3~28)全長(mm):130最大肉厚(mm):2.5質量(g):440
・標準替刃:33190
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 9.91 cm
奥行 : 19.81 cm
重量 : 410.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8440円
171 入札履歴
終了
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