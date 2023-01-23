『MU SPORTS エムユースポーツ ShuShuモチーフ指先カット両手グローブ 703H6810 ピンク M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 07時 47分に出品され03月16日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MU SPORTS エムユースポーツ ShuShuモチーフ指先カット両手グローブ 703H6810 ピンク M
【商品説明】
・サイズ:M(19-20cm)
・ポリエステル/ポリウレタン
・両手
・指先無し
・色：ピンク
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 16.30 cm
奥行 : 25.10 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8440円
758 入札履歴
終了
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