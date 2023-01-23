『レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 大容量 2WAY 旅行 底鋲 黒 キャメル ダークブラウン ネイビー 548 25L キャメル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 14時 10分に出品され04月26日 14時 10分に終了予定です。即決価格は8,440円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 大容量 2WAY 旅行 底鋲 黒 キャメル ダークブラウン ネイビー 548 25L キャメル



【商品説明】

・Closure: Zipper

・Comes with a shoulder strap (total length 50.6 inches (1

・Handle Length: 19.3 inches (49 cm)

・Height 10.8 x Width 19.7 x Depth 7.9 inches (27.5 x 50

・Not Water Resistant

・Number of Pockets: 4 (1 exterior， 3 interior)

・Strap type: Removable

・Weight: 2.3 lbs (1，050 g)



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 34.10 cm

奥行 : 59.90 cm

重量 : 970.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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