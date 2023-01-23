『アルファー食品 お赤飯 203g(2人前) ×20箱セット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 15時 12分に出品され04月01日 15時 12分に終了予定です。即決価格は8,439円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
お赤飯のお米は、国産もち米100%、小豆煮汁で風味づけするなど、厳選した素材とこだわりの製法で仕上げました。 生産国:日本 内容量:203g 仕様:洗米・つけ置き不要 セット内容:2人前×20箱セット 賞味期間:365日
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落札価格8439円
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終了
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