シマノ(SHIMANO) 22 ミラベル C3000【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品概要】

ギア比：5 / 実用ドラグ力(kg)：3.5 / 最大ドラグ力(kg)：9

最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：73 / 自重(g)：205

スプール 径/ストローク(mm)：46.5/14.5

糸巻量：ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 / フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 / PE(号-m) 1-400、1.5-270、2-200

ハンドル長さ(mm)：55 / ベアリング数(BB/ローラ―)：5/1



【商品説明】

シマノ(SHIMANO) 22 ミラベル C3000



【商品詳細】

ブランド：シマノ(SHIMANO)

商品名：シマノ(SHIMANO) 22 ミラベル C3000

製造元：シマノ(SHIMANO)

商品番号：04517

商品内容：5000

色：混合カラー



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