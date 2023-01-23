『シマノ(SHIMANO) 22 ミラベル C3000【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 52分に出品され04月04日 01時 52分に終了予定です。即決価格は8,439円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
ギア比：5 / 実用ドラグ力(kg)：3.5 / 最大ドラグ力(kg)：9
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)：73 / 自重(g)：205
スプール 径/ストローク(mm)：46.5/14.5
糸巻量：ナイロン(号-m) 2.5-180、3-150、4-100 / フロロ(号-m) 2.5-160、3-130、4-100 / PE(号-m) 1-400、1.5-270、2-200
ハンドル長さ(mm)：55 / ベアリング数(BB/ローラ―)：5/1
【商品説明】
シマノ(SHIMANO) 22 ミラベル C3000
【商品詳細】
ブランド：シマノ(SHIMANO)
商品名：シマノ(SHIMANO) 22 ミラベル C3000
製造元：シマノ(SHIMANO)
商品番号：04517
商品内容：5000
色：混合カラー
【当店からの連絡】
弊社では複数のプラットフォームで販売しております。
まれに在庫が完売になっている場合があります。
その際はキャンセルさせていただきますのでご了承ください。
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落札価格8439円
163 入札履歴
終了
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