『ASHU 中型犬用リード デニムレザーループ 犬用リード サイズ：M レッド 散歩グッズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 11時 15分に出品され03月12日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,439円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASHU 中型犬用リード デニムレザーループ 犬用リード サイズ：M レッド 散歩グッズ
【商品説明】
・COLOR：レッド
・MATERIAL：綿、レザー
・SIZE： M （全長110cm 幅2cm）
・カジュアルの定番デニム！ 洗練されたデザインで 愛犬の可愛さを惹きたてます！
・テーマは、～Elegance＆Cool（エレガンス＆クール）story...～ 「愛犬にこそ本物を選びたい」という本物志向のオーナー様から支持されています。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8439円
911 入札履歴
終了
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