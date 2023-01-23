『ASHU 中型犬用リード デニムレザーループ 犬用リード サイズ：M レッド 散歩グッズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 11時 15分に出品され03月12日 11時 15分に終了予定です。即決価格は8,439円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ASHU 中型犬用リード デニムレザーループ 犬用リード サイズ：M レッド 散歩グッズ



【商品説明】

・COLOR：レッド

・MATERIAL：綿、レザー

・SIZE： M （全長110cm 幅2cm）

・カジュアルの定番デニム！ 洗練されたデザインで 愛犬の可愛さを惹きたてます！

・テーマは、～Elegance＆Cool（エレガンス＆クール）story...～ 「愛犬にこそ本物を選びたい」という本物志向のオーナー様から支持されています。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。