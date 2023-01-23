『BTOPCASE ハードEVA保護キャリーストレージカバーケース WOWGO/Coolwill キッズカメラ用 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 13時 56分に出品され03月11日 13時 56分に終了予定です。即決価格は8,439円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名BTOPCASE ハードEVA保護キャリーストレージカバーケース WOWGO/Coolwill キッズカメラ用BTOPCASE Carrying Protective Storage Case For VTECH Kidizoom Printcam/Duo/Duo DX/Duo Deluxe/Twist/Pix Selfie Camera (Light Blue for VTECH kidizoom printcam)ブランド：BTOPCASE商品サイズ：高さ：9 cm横幅：17.1 cm奥行：19.2 cm重量：3429 g商品番号：B048色：Light Blue for VTECH kidizoom printcam素材：Polyester