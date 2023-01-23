『コーケン 3/8(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケットレールセット 全長50mm 9ヶ組 RS3025/9-HOLE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 15時 31分に出品され04月20日 15時 31分に終了予定です。即決価格は8,439円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コーケン 3/8(9.5mm)SQ. イジリ止めトルクスビットソケットレールセット 全長50mm 9ヶ組 RS3025/9-HOLE
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 390.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8439円
867 入札履歴
終了
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