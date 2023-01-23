『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10x25FMC 10倍 レッド UVM1025RD【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 58分に出品され03月31日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,439円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kenko 双眼鏡 ultraVIEW M 10x25FMC 10倍 レッド UVM1025RD
【商品説明】
・【Bak4&フルマルチコート】高屈折率のBak4プリズムを採用、そして全てのレンズ面はもちろんプリズム面にもコーティングを施した「フルマルチコーティング(FMC)」仕様。これにより隅々まで明るくシャープな視界が得られます。
・【アイレリーフ15mm】アイレリーフは15mmと長めの設計で、長時間の観測でも疲れにくく、またメガネをかけたままでも快適に使用可能です。
・【明るい&コンパクト】手のひらサイズのコンパクト設計ながら、25mmと大きめの対物レンズを採用。光をより多く取り込めるから明るい視界を実現。"明るく見やすい"と"軽い"を両立した双眼鏡です。
・ネックストラップが付属
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・明るさ
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 15.00 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8439円
287 入札履歴
終了
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