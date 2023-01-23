『20V AC/DC Adapter Compatible with Wohome S11 S28 S29 2.1 Channel 並行輸入品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 19時 45分に出品され04月12日 19時 45分に終了予定です。即決価格は8,438円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: 20V AC/DC Adapter Compatible with Wohome S11 S28 S29 2.1 Channel Bluetooth TV Soundbar 20VDC DC20V 20.0V Power Supply Cord Cable Battery Charger Mains PSU

ブランド: YUSTDA

高さ: 18cm

横幅: 11cm

奥行: 4cm

重量: 272g

商品番号: TNS30W-xy-z