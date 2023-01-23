『「x4個セット」 美容雑貨3 小物 三信 ヒューマンヘアストレート 自然な茶色 #601B 60cm 30g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 39分に出品され03月03日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,438円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 容量／約30g サイズ／約60cm



広告文責：株式会社アップセール

03-6732-1291（連絡先電話番号）メーカー(製造)：美容雑貨3

区分：日本製・化粧品

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 「x4個セット」

美容雑貨3

小物

三信

ヒューマンヘアストレート

自然な茶色

#601B

60cm

30g