『「x4個セット」 美容雑貨3 小物 三信 ヒューマンヘアストレート 自然な茶色 #601B 60cm 30g【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 39分に出品され03月03日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,438円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量／約30g サイズ／約60cm
広告文責：株式会社アップセール
03-6732-1291（連絡先電話番号）メーカー(製造)：美容雑貨3
区分：日本製・化粧品
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¥ 8435
落札価格8438円
12 入札履歴
終了
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