『navy stone 形態安定メンズ綿ストライプビジネス長袖ワイシャツ … (ブルーホワイト， 38スリム)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 18時 03分に出品され03月24日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,438円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
navy stone 形態安定メンズ綿ストライプビジネス長袖ワイシャツ … (ブルーホワイト， 38スリム)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 24.80 cm
奥行 : 33.80 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8438円
608 入札履歴
終了
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