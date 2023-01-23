メンズ セットアップ 夏 祭り 羽織 法被 作務衣 半被 半纏 半袖 五分袖 七分袖 長袖 部屋着 男性用 中国 着物 刺繍 大きいサイズ【新年の贈り物】

商品情報

サイズ （約 cm）

M上衣：着丈70.5・胸囲?114?・袖丈36/下衣：着丈79・ウエスト68??83?・ヒップ115

L 上衣：着丈71.5・胸囲?117?・袖丈37/下衣：着丈80・ウエスト70?85・ヒップ119

XL 上衣：着丈72.5・胸囲120・袖丈38/下衣：着丈81・ウエスト72?87・ヒップ123

2X上衣：着丈73.5・胸囲123?・袖丈39/下衣：着丈82・ウエスト75?90・ヒップ127

3X上衣：着丈74.5・胸囲126・袖丈40/下衣：着丈83・ウエスト78?93・ヒップ131

4X 上衣：着丈74.5・胸囲129・袖丈40/下衣：着丈84・ウエスト81?96・ヒップ137

5X上衣：着丈74.5・胸囲?132?・袖丈40/下衣：着丈85・ウエスト84?104・ヒップ141

※ウエスト表記は伸縮素材の平置き実寸です。



素材：ポリエステル65%・コットン35%



商品イメージに関しまして

※平置き実寸計測に付きまして若干の誤差がある場合がございます。

※撮影時の照