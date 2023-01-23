『メンズ セットアップ 夏 祭り 羽織 法被 作務衣 半被 半纏 半袖 五分袖 七分袖 長袖 部屋着 男性用 中国 着物 刺繍 大きいサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 07時 07分に出品され04月08日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,438円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ （約 cm）
M上衣：着丈70.5・胸囲?114?・袖丈36/下衣：着丈79・ウエスト68??83?・ヒップ115
L 上衣：着丈71.5・胸囲?117?・袖丈37/下衣：着丈80・ウエスト70?85・ヒップ119
XL 上衣：着丈72.5・胸囲120・袖丈38/下衣：着丈81・ウエスト72?87・ヒップ123
2X上衣：着丈73.5・胸囲123?・袖丈39/下衣：着丈82・ウエスト75?90・ヒップ127
3X上衣：着丈74.5・胸囲126・袖丈40/下衣：着丈83・ウエスト78?93・ヒップ131
4X 上衣：着丈74.5・胸囲129・袖丈40/下衣：着丈84・ウエスト81?96・ヒップ137
5X上衣：着丈74.5・胸囲?132?・袖丈40/下衣：着丈85・ウエスト84?104・ヒップ141
※ウエスト表記は伸縮素材の平置き実寸です。
素材：ポリエステル65%・コットン35%
商品イメージに関しまして
※平置き実寸計測に付きまして若干の誤差がある場合がございます。
※撮影時の照
江戸てん 作務衣 柔らかい平織り 抜染オリジナル柄 犬張子 紺 M
¥ 8434
江戸てん 作務衣 柔らかい平織り 抜染オリジナル柄 猫の手三つ巴 紺 LL
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江戸てん 作務衣 柔らかい平織り 抜染オリジナル柄 猫と桜吹雪 茶 M
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江戸てん 作務衣 柔らかい平織り 抜染オリジナル柄 うさぎ（背中） 紺 M
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江戸てん 作務衣 柔らかい平織り 抜染オリジナル柄 風神雷神背中 茶 L
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(エイト) 8(eight)和柄 総柄 浴衣 3点セット ゆかた 帯 下駄 コットン 蜻蛉ブラック(生成・BK)Ｍ
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¥ 8421
落札価格8438円
35 入札履歴
終了
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