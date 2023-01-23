『MIFO デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力150W（50W+50W）Bluetooth4.0 USBメモリ SDカード Hifi【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 03分に出品され03月27日 19時 03分に終了予定です。即決価格は8,436円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MIFO デジタルアンプ オーディオアンプ 最大出力150W（50W+50W）Bluetooth4.0 USBメモリ SDカード Hifi
【商品説明】
・Bluetooth/USB/SDを使用する場合は、本体前面左下のツマミを「MEDIA PLAYER」入力まで回します。 ※「MEDIA PLAYER」入力にしないと、上記3種のメディアを使用することは出来ません。
・Bluetooth4.0に対応 スマホ、タブレット、PCなどのBluetooth対応デバイスを接続して音楽を楽しむことができます
・USBメモリ、SDカードに対応 USB、SDカードソケット搭載でmp3音楽を直接再生することが可能！ お手持ちの音楽ファイルを手間なく高音質で楽しむことができます
・高出力のハイパワーデジタルアンプ 出力は50W + 50WのHifiステレオサウ
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 1.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8436円
514 入札履歴
終了
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