『ドクターリセラ アクアヴィーナス ピュアモイスチャークレンジング詰替用 500g【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 08時 15分に出品され03月22日 08時 15分に終了予定です。即決価格は8,436円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドクターリセラ アクアヴィーナス ピュアモイスチャークレンジング詰替用 500g



【商品説明】

・※こちらは詰替用です。 内容量：500ｇ



【サイズ】

高さ : 8.90 cm

横幅 : 8.90 cm

奥行 : 15.30 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。