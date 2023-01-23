『ワンピースカード(二代目 IC chip内蔵)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 06時 34分に出品され03月07日 06時 34分に終了予定です。即決価格は8,436円に設定されています。現在120件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ワンピースカード(二代目 IC chip内蔵)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.62 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。