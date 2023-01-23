『Toyota FJ Cruiser Custom with Roof Rack White Just Trucks 1/24 Diecast【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 14時 49分に出品され04月01日 14時 49分に終了予定です。即決価格は8,436円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Toyota FJ Cruiser Custom with Roof Rack White Just Trucks 1/24 Diecast
【商品説明】
・Brand new 1/24 scale diecast car model of Toyota FJ Cruiser Custom with Roof Rack White "Just Trucks" die cast model car by Jada.
・Brand new box.
・Made of diecast with some plastic parts.
・Opening hood， doors and rear gate.
・Real
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 25.30 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格8436円
205 入札履歴
終了
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