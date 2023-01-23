『天然石 京珠堂極上 5A ルチルクォーツ 1粒 (9~10mm)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 20時 21分に出品され03月29日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ネックレス、ペンダント

【商品名】

京珠堂極上 5A ルチルクォーツ 天然石 1粒 (9~10mm)



【商品説明】

・1 piece of rutile quartz



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 天然石

京珠堂極上

5A

ルチルクォーツ

1粒

(9~10mm)