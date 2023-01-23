『リアルな動物オブジェを作れる ブロックおもちゃ ちょうだいする 三毛猫さん 47.5×10.6×高さ27.9cm ネジで固定する丈夫なブロッ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 07時 14分に出品され03月03日 07時 14分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

リアルな動物オブジェを作れる ブロックおもちゃ ちょうだいする 三毛猫さん 47.5×10.6×高さ27.9cm ネジで固定する丈夫なブロッ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。