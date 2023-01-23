『JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ミント)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 05時 06分に出品され03月18日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「JBL」より引用
【商品名】
JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ミント)
【ブランド】
JBL
【商品説明】
・8mm径ダイナミックドライバー搭載でJBLならではのパワフルサウンドを再現
・最大約32時間のワイヤレス音楽再生(本体8時間+ケース使用24時間)
・軽やかな装着感のショートスティック型デザインの最新モデル
・防水・防塵規格IP54対応で雨や汗にも安心
・音楽を聴きながら環境音も取り込める「アンビエントアウェア」＆「トークスルー」機能搭載
【商品カテゴリ】
イヤホン本体
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
オーディオテクニカ HDC113A/1.2 ヘッドホン用着脱ケーブル(オーバーヘッド用) 1.2m
¥ 8435
STAYER ハイレゾ音源対応 Hi-Res STEREO HEADPHONE (ブラック/ローズゴールド)
¥ 8435
Bluetooth イヤホン 120時間連続駆動Bluetooth5.0 完全ワイヤレス イヤホン IPX7防水 ノイズキャンセリング対応
¥ 8435
Skullcandy スカルキャンディー ワイヤレス イヤホン INDY S2SSW-M685 RED F
¥ 8435
ピアノ音源XLN Audio Addictive Keys Modern Upright並行輸入品ノンパッケージ/ダウンロード形式
¥ 8435
GLIDiC史上最小サイズGLIDiC TW-4000s (ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.2)イヤホンを探すTile機能/カナ
¥ 8435
SENNHEISER ( ゼンハイザー ) IE 40 PRO Clear カナル型イヤホン 「新品 ・輸入正規品」
¥ 8435
Sabaj A10h ヘッドホンアンプ 高出力電流/リレー制御型ボリューム ミニ アンプHIFI プリアンプ 一体
¥ 8435
パイオニア SE-MX8 ヘッドホン 密閉型/オンイヤー/ハイレゾ音源対応/折りたたみ式 シルバー SE-MX8-S
¥ 8435
Skullcandy Hesh 3 Wireless ワイヤレスヘッドホン Bluetooth対応 BLACK S6HTW-K033国内正
¥ 8435
Koss Porta Pro 限定版 ブラックゴールド オンイヤーヘッドホン インラインマイク ボリュームコントロール タッチリモコン ハー
¥ 8434
デノン Denon AHC630W 完全ワイヤレス・インイヤーヘッドホン ブラック AHC630WBKEM
¥ 8434
Geekria Elite イヤーパッド 互換性 パッド フォステクス Fostex TH600， TH610， TH500RP， TH90
¥ 8434
HIDIZS MS2ハイブリッドデュアルドライバーHiFiイヤホン、3.5mmインイヤーモニターヘッドフォン、取り外し可能なケーブル付きのオ
¥ 8434
SHIDO SD-HC550(B)CU バンドルパック (SHIDO:001＆SHIDO:002)
¥ 8434
パナソニック コードレススチームWヘッドアイロン シルバー NI-WL606-S
¥ 8434
Sabaj D4 DAコンバーター & ヘッドホンアンプ 一体型 Bluetooth対応/高性能DACx2搭載 光 同軸 OTG USB DAC
¥ 8434
送料無料★ワイヤレスイヤホン Bluetooth 自動ペアリング 完全 片耳/両耳 左右分離型 軽量 (WPZ-0-001)
¥ 8434
落札価格8435円
570 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！