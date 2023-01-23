『JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ミント)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 05時 06分に出品され03月18日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「JBL」より引用



【商品名】

JBL WAVE BEAM 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth/IP54防水防塵/アプリ対応USBタイプC (ミント)



【ブランド】

JBL



【商品説明】

・8mm径ダイナミックドライバー搭載でJBLならではのパワフルサウンドを再現

・最大約32時間のワイヤレス音楽再生(本体8時間+ケース使用24時間)

・軽やかな装着感のショートスティック型デザインの最新モデル

・防水・防塵規格IP54対応で雨や汗にも安心

・音楽を聴きながら環境音も取り込める「アンビエントアウェア」＆「トークスルー」機能搭載



【商品カテゴリ】

イヤホン本体



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 14.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。