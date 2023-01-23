『KENKO SNAKEカメラ15用 オプション ケンコー SNAKEOP-07 10mmX7cmアダプタ 代引不可【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 14時 28分に出品され03月13日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カメラ部径約φ10mm、長さ約7cmのカメラ付きアダプタです。
商品仕様製品タイプ：デジタルカメラオプション
仕様：
イメージセンサー:1/9型 CMOS
有効画素数:30万画素
レンズ:f=1.76mm F2.8
撮影距離:約25mm - 40mm
内蔵ライト:白色LEDx4(オフ及び5段階に調光)
カメラ部径(最大値):約Φ10mm
長さ:約7cm
重量:約18 g
動作温度:0〜45(結露無きこと)5〜30(無圧の水中)
防塵防水性能:IP67仕様：
イメージセンサー:1/9型 CMOS
有効画素数:30万画素
レンズ:f=1.76mm F2.8
撮影距離:約25mm - 40mm
内蔵ライト:白色LEDx4(オフ及び5段階に調光)
カメラ部径(最大値):約Φ10mm
長さ:約7cm
重量:約18 g
動作温度:0〜45(結露無きこと)5〜30(無圧の水中)
防塵防水性能:IP67
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落札価格8435円
409 入札履歴
終了
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