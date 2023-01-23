KENKO SNAKEカメラ15用 オプション ケンコー SNAKEOP-07 10mmX7cmアダプタ 代引不可【2025年度カレンダ】

商品情報

カメラ部径約φ10mm、長さ約7cmのカメラ付きアダプタです。

商品仕様製品タイプ：デジタルカメラオプション

仕様：

イメージセンサー:1/9型 CMOS

有効画素数:30万画素

レンズ:f=1.76mm F2.8

撮影距離:約25mm - 40mm

内蔵ライト:白色LEDx4(オフ及び5段階に調光)

カメラ部径(最大値):約Φ10mm

長さ:約7cm

重量:約18 g

動作温度:0〜45(結露無きこと)5〜30(無圧の水中)

防塵防水性能:IP67仕様：

イメージセンサー:1/9型 CMOS

有効画素数:30万画素

レンズ:f=1.76mm F2.8

撮影距離:約25mm - 40mm

内蔵ライト:白色LEDx4(オフ及び5段階に調光)

カメラ部径(最大値):約Φ10mm

長さ:約7cm

重量:約18 g

動作温度:0〜45(結露無きこと)5〜30(無圧の水中)

防塵防水性能:IP67