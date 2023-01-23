『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤーAir 広島東洋カープモデル ホワイト/レッド 50cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 59分に出品され03月28日 01時 59分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤーAir 広島東洋カープモデル ホワイト/レッド 50cm



【商品説明】

・カラー:ホワイト/レッド

・サイズ:45cm

・性別:男性/女性

・技術:アクアチタンシリカ

・素材:本体部/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン



【サイズ】

高さ : 2.20 cm

横幅 : 8.90 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。