『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤーAir 広島東洋カープモデル ホワイト/レッド 50cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 59分に出品され03月28日 01時 59分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネックワイヤーAir 広島東洋カープモデル ホワイト/レッド 50cm
【商品説明】
・カラー:ホワイト/レッド
・サイズ:45cm
・性別:男性/女性
・技術:アクアチタンシリカ
・素材:本体部/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ウレタン
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 8.90 cm
奥行 : 17.80 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8435円
384 入札履歴
終了
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