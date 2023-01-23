『Petit Jewel YU-NA ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント 記念日 クリ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 06時 12分に出品され04月30日 06時 12分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Petit Jewel YU-NA ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント 記念日 クリ
【商品説明】
・カラー：シルバーカラー
・サイズ：メンズトップ縦約1.75cm(バチカン含む) 横約1.2cm チェーン50cm(45cmでも着用可）
・サイズ：レディーストップ縦約1.75cm(バチカン含む) 横約1.2cm チェーン45cm(40cmでも着用可）
・素材：
【サイズ】
高さ : 3.40 cm
横幅 : 8.60 cm
奥行 : 10.70 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
【サイズ/色について】
サイズ/色の選択が有る場合、
お手数ですが、購入と同時に、問合せにご指示ください。
※販売状況により、在庫反映が遅れる場合が有ります。
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落札価格8435円
16 入札履歴
終了
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