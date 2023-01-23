Petit Jewel YU-NA ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント 記念日 クリ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Petit Jewel YU-NA ペアネックレス 2個セット ステンレス 316L メンズ レディース カップル プレゼント 記念日 クリ



【商品説明】

・カラー：シルバーカラー

・サイズ：メンズトップ縦約1.75cm(バチカン含む) 横約1.2cm チェーン50cm(45cmでも着用可）

・サイズ：レディーストップ縦約1.75cm(バチカン含む) 横約1.2cm チェーン45cm(40cmでも着用可）

・素材：



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 8.60 cm

奥行 : 10.70 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。



【サイズ/色について】

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