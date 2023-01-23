『ウィール タイヤ スケボー pta221014tt1068eu PATIKIL 70mm 78A Longboard Wheels with Red ABEC-9 Bearin【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 56分に出品され03月30日 08時 56分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ウィール タイヤ スケボー スケートボード 海外モデル 直輸入 pta221014tt1068eu PATIKIL 70mm 78A Longboard Wheels with Red ABEC-9 Bearings， 4 Pack Soft Cruiser Wheels Street Wheels for Skateboards Skateboard Wheel PU， Yellow
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商品名（自動翻訳）：PATIKIL 70mm 78A ロングボードウィール レッド ABEC-9 ベアリング 4パック ソフトクルーザーウィール ストリートウィール スケートボード用 スケートボードウィール PU イエロー
型番：pta221014tt1068eu
関連：ウィール，タイヤ，スケボー，スケートボード，海外モデル，直輸入
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落札価格8435円
155 入札履歴
終了
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