『SANSUI ラジカセ SANSUI S（シルバー） SCR-3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 36分に出品され04月05日 03時 36分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANSUI ラジカセ SANSUI S（シルバー） SCR-3
【ブランド】
サンスイ(SANSUI)
【商品説明】
【商品カテゴリ】
CDラジカセ
【サイズ】
高さ : 18.30 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 39.20 cm
重量 : 2.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8435円
67 入札履歴
終了
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