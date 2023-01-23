『レザーコート レディース アウター 春 秋 トレンチコート フェイクレザーコート ロングレザーコート 大きいサイズ ウエストマーク 韓国 ファッション【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 09時 52分に出品され04月07日 09時 52分に終了予定です。即決価格は8,435円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名



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商品説明



柔らかいフェイクレザー仕立ての

ロングトレンチコート。



着回しやすいトレンチコートを

クラス感高く表現した一着。



普段のコーディネートにさっと羽織るだけで

大人かっこいい雰囲気に。

スタンダードなサイズ感とディテールで

トレンドに左右されず長く愛用いただけます。



サイズはS?XLまであり、

大きいサイズからもお選びいただけます。





サイズやカラーなどは商品説明をご覧ください



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