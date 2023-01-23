『キースヘリング Keith Haring リュック リュックサック デイパック メンズ レディース KHB-KH-2012 (ブラック)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 29分に出品され03月04日 16時 29分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[キースヘリング] Keith Haring リュック リュックサック デイパック メンズ レディース KHB-KH-2012 (ブラック)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 40.20 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8434円
625 入札履歴
終了
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