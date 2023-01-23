『セイコー クロック 掛け時計 置き時計 兼用 月めくりカレンダー 電波 デジタル 六曜 温度 湿度 表示 茶 メタリック SQ421B SE【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 22時 02分に出品され04月19日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
セイコー クロック 掛け時計 置き時計 兼用 月めくりカレンダー 電波 デジタル 六曜 温度 湿度 表示 茶 メタリック SQ421B SE
【商品説明】
・サイズ:28.6×29.0×2.5cm(掛けた状態) 27.9×29.0×10.3cm(置いた状態)
・ムーブメント:電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)/電波OFFつき
・メーカー型番:SQ421B
・原産国:中国
・本体重量:0.82kg
・機能:2099年までのフルオートカレンダー/温湿度表示(温度測定範囲:0~40 測定精度:±2、湿度測定範囲:25%RH~85%RH 測定精度:±8%(25))/六曜表示/月めくり機能/12時間制・24時間制切替式/カレンダー開始曜日切替(日曜もしくは月曜)/電池切れ予告機能/置用スタンドつき
・素材・材質:プラスチック枠
【サイズ】
高さ : 6.90 cm
横幅 : 31.90 cm
奥行 : 32.60 cm
重量 : 1.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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