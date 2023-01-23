『LPL LEDライト VL-1400 L26873【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 01時 43分に出品され04月10日 01時 43分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LPL LEDライト VL-1400 L26873



【商品説明】

・メーカー型番 : L26873

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・光源 : 白色LED140個

・最大出力 : 約7.2V-10W

・照射角 : 約42度

・照度 : 距離 1m 約1000Lx距離 50cm 約5700Lx

・色温度 : 約 5250K/3000K(フィルター使用)

・調光範囲 : 16段階/約10%~100%)



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 16.40 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。