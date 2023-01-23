『Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー #5フェアウェイ用 Kelly/Yellow(Masters【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 11時 46分に出品され03月29日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Jan Craig(ジャンクレイグ) ヘッドカバー ハンドメイド ヘッドカバー #5フェアウェイ用 Kelly/Yellow(Masters



【商品説明】

・サイズ:全長14インチ(POMは除く)、POM幅5インチ(横幅)



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。