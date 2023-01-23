『Kalolary Nail Arm Rest-Nail Art Leather Manicure Hand Rest Cushion T 並行輸入【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 21分に出品され03月04日 04時 21分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・Black 1 Count Pack of 1

・・Color:Black

・Exquisite appearance solid color simple and generous.

・Made of high quality material bear dirty good elasticity softness and comfort.

・Environmentally friendly fillers reduce hand pressure and relieve hand fatigue.

・Exquisite workmanship tight seams and reliable quality.

・Suitable height offers a comfortable support for hands.