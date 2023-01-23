『家具・インテリア 永井興産 リビングスタンドミラー ナチュラル 高さ150cm×幅29cm×奥行4~44cmNK-209【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 50分に出品され03月09日 12時 50分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 手鏡、ハンドミラー

【商品名】

永井興産 リビングスタンドミラー ナチュラル 高さ150cm×幅29cm×奥行4~44cmNK-209



【商品説明】

・Foldable， finished product

・Material: Natural wood (pine wood)， Mirror (0.1 inch (3 mm) thick)， Paint: Polyurethane resin coating

・Product Size (W x D x H): Approx. 11.4 - 17.3 x 59.1 inches (29 x 44 x

・Product Weight: Approx. 9.9 lbs (4.4 kg)

・When Folded (W x D x H): Approx. 11.4 x 1.6 x 59.1 i



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 30.99 cm

奥行 : 154.00 cm

重量 : 4.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。