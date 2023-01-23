『キュリ ビスキュイ ショルダーバッグ レディース ベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 53分に出品され03月14日 16時 53分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在955件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[キュリ ビスキュイ] ショルダーバッグ レディース ベージュ
【商品説明】
・(銀):タテ8cmxヨコ12cm
・(黒)タテ6cmxヨコ10cm
・ショルダー全長:115cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ18cmxヨコ12cm
・留め具の種類: 無し
・表地: フェイクレザー
・重量:150g
CMR-X09VP41NKJ
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 16.40 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8434円
955 入札履歴
終了
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