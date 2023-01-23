『イマイバッグ QUAY お財布ポーチ 本革 ショルダーバッグ レザーバッグ レディース お財布ポシェット 44460NN キャメル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 02時 06分に出品され04月29日 02時 06分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イマイバッグ QUAY お財布ポーチ 本革 ショルダーバッグ レザーバッグ レディース お財布ポシェット 44460NN キャメル
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・フロントは多機能なお財布ポケット。カードポケットも8個配置して、ストレスなく使えます。メインスぺースも内ポケットつきで収納上手に！
・ブランド QUAY（キー）人気 お財布ショルダー。本革で通勤、通学にもぴったり。ウォレットポーチとして斜めがけも楽々。財布代わりで使いやすい。
・上質な牛革のみを使用したお財布機能ポーチ。ハンドバッグとショルダーとクラッチの3wayでシーンを問わず使えます！
・仕切りたくさんで使いやすい。母子手帳やパスポートも入ります。大容量のお財布ポシェット。大容量で長財布も入ります。
・大切な方へのギフトにもオススメです。以下のシーンでのお祝いによく選ばれ
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 25.40 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8434円
27 入札履歴
終了
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