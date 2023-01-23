イマイバッグ QUAY お財布ポーチ 本革 ショルダーバッグ レザーバッグ レディース お財布ポシェット 44460NN キャメル【2024年最新】

商品情報

【商品名】

イマイバッグ QUAY お財布ポーチ 本革 ショルダーバッグ レザーバッグ レディース お財布ポシェット 44460NN キャメル

【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・フロントは多機能なお財布ポケット。カードポケットも8個配置して、ストレスなく使えます。メインスぺースも内ポケットつきで収納上手に！

・ブランド QUAY（キー）人気 お財布ショルダー。本革で通勤、通学にもぴったり。ウォレットポーチとして斜めがけも楽々。財布代わりで使いやすい。

・上質な牛革のみを使用したお財布機能ポーチ。ハンドバッグとショルダーとクラッチの3wayでシーンを問わず使えます！

・仕切りたくさんで使いやすい。母子手帳やパスポートも入ります。大容量のお財布ポシェット。大容量で長財布も入ります。

・大切な方へのギフトにもオススメです。以下のシーンでのお祝いによく選ばれ



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。