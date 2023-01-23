『KATO HOゲージ EF510 0 JRFマークなし 1-317 鉄道模型 電気機関車【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 23時 36分に出品され04月28日 23時 36分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KATO HOゲージ EF510 0 JRFマークなし 1-317 鉄道模型 電気機関車
【商品説明】
・プロトタイプはEF510-3、従来品とは異なる車番設定・実車同様、赤い車体にJRFマークなしの姿を再現。
・側面のJRFマークなしの赤色の0番台がHOゲージとして登場。
・動力装置は台車動力ユニット方式。コアレスモーター搭載。
・素材:プラスチック
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8434円
796 入札履歴
終了
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