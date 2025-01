ティナーズ・トレイル 日本語版【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ティナーズ・トレイル 日本語版



【商品説明】

・For 1 to 5 players

・Japanese release by: Kenville Co., Ltd

・Play time: 60 - 90 minutes



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 1.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。