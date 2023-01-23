『(送料無料)アイエスイー(ＩＳＥ) フィルムバスケット ４×５【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 06時 50分に出品され03月14日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 シートフイルム4Ｘ5が12枚入るバスケットです。

本体は透明度の高いアクリル樹脂、取っ手は塩ビ樹脂、ネジ等はステンレスです。

メーカー直送品の為代引きは出来ません。【smtb-td】



特徴



サイズ：４×5シートフィルム用 ：日本製