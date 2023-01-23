『単結晶銅 IE400pro IE500pro 対応 交換用 リケーブル ビバボ プラグ 4.4mm 5極 バランス アップグレード・ケーブル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 19時 21分に出品され04月25日 19時 21分に終了予定です。即決価格は8,434円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヘッドホンアクセサリー

【商品名】

単結晶銅 IE400pro IE500pro 対応 交換用 リケーブル ビバボ プラグ 4.4mm 5極 バランス アップグレード・ケーブル



【商品説明】

・ケーブル:単結晶銅 高純度99.9999% 銀メッキ

・ケーブル長:120cm /ハンダ:WBT無鉛銀ハンダ使用

・プラグ:4.4mm L型プラグ 金メッキ / イヤフォン側プラグ:金メッキピン

・対応機種:Sennheiser ゼンハイザー IE400pro IE500pro



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。